OL : Aulas et les incompétents de L1, Leboeuf a honte

Dans : OL.

Depuis le début de la crise sanitaire, Jean-Michel Aulas est clairement le président de Ligue 1 le plus présent dans les médias.

Plutôt favorable à l’idée d’une saison blanche en début de pandémie, le boss de l’Olympique Lyonnais a ensuite changé son cheval de bataille en militant activement pour une reprise de la Ligue 1… puis pour un championnat à 22 équipes la saison prochaine. Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas a poussé les recours à son maximum en écrivant aux députés afin de critiquer publiquement la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Une activité médiatique qui a véritablement fatigué les présidents de Ligue 1 mais également les consultants à l’image de Frank Leboeuf, lequel a clairement critiqué « JMA » dans les colonnes du Parisien.

« J'ai beaucoup de respect pour le président Aulas. Ce qu'il a bâti à Lyon depuis plus de 30 ans est simplement extraordinaire. Mais on ne peut pas être aussi aveugle et surtout égoïste. Sa proposition des playoffs était seulement destinée à permettre à son club de sauver sa saison avec une éventuelle qualification pour une coupe européenne. Nul n'est dupe. Il en fait trop. Je ne remets pas en cause ses qualités de président. J'en viens à m'interroger en peu plus, en revanche, sur ses qualités humaines » a confié le consultant de RMC, avant de s’exprimer ensuite plus globalement sur la cacophonie qui règne au sein du foot français en cette période délicate.

« C'était assez indécent ces débats stériles au regard de la situation sanitaire dramatique dans le pays, avec, chaque jour, de très nombreux décès. Certains, à force de parler, dissimulent de plus en plus mal une forme d'incompétence. On a pourtant affaire à des adultes et souvent à des chefs d'entreprise. Là, c'était un immense foutoir. J'ai assisté à des bagarres de clocher mettant aux prises certains présidents assez pathétiques. J'ai eu honte de notre football. Chacun doit se calmer, manifester de l'humilité et de la compréhension. Jouez collectif messieurs ! C'est le seul moyen de sortir la tête haute de ce triste épisode » a-t-il ajouté. Pour une fois, l’ancien défenseur de Chelsea ne devrait pas être loin de faire l’unanimité auprès des fans de foot…