OL ‍: Aulas et la DNCG, la terrible révélation

Par Guillaume Conte

L'OL version John Textor allait droit dans le mur depuis le premier jour, et les résultats financiers catastrophiques étaient même prévisibles de longue date. La DNCG avait alerté Aulas avant le rachat, sans que cela n'aille plus loin.

Changement de président, investissement massif, promesse de rigueur financière, l’Olympique Lyonnais a tout fait pour sauver sa place en Ligue 1 et la réponse positive est arrivée ce mercredi. Le pire a donc été évité mais la situation dans laquelle se trouve actuellement le club rhodanien est préoccupante. John Textor, qui a racheté le club à Jean-Michel Aulas en 2022, a clairement joué avec l’avenir de l’OL avec des paris financiers incroyables et totalement déraisonnables. Mais le pire, c’est que tout le monde était au courant du fiasco financier à venir.

Des dettes qui ne cessent d'augmenter

Ce vendredi, L’Equipe effectue une révélation glaçante, et dévoile un courrier de la DNCG datant de décembre 2022, soit au moment du rachat de l’OL par John Textor. Le montage financier effectué par l’Américain pour régler les quelques 800 millions d’euros du rachat du club de la cité des Gones, qui comprenait déjà la dette contractée par Jean-Michel Aulas pour la construction du Groupama Stadium, a alerté la DNCG d’entrée de jeu. Les taux d’emprunts bien supérieurs au marché financier s’expliquaient par le fait que le club ne présentait pas de garantie, mais ces emprunts ne pouvaient que mener l’OL à sa perte.

John Textor, avec un optimisme qui ne peut pas tenir le cap dans le monde de la finance, tablait sur des revenus de plus de 450 millions d’euros par an entre les opérations de recette et les ventes de joueurs. Cela n’a bien évidemment jamais été le cas et la dette ne cesse de grimper pour dépasser les 500 millions d’euros actuellement, malgré la vente des bijoux de famille (OL Arena, OL Reign, académie…). L’un des emprunts contracté par John Textor se porte sur 151 millions d’euros, avec un taux partant à 15 % et augmentant d’1% tous les six mois et que l’Américain était persuadé de rembourser rapidement, ce qui n’a pas été le cas.

La DNCG avait prévenu Aulas

La DNCG a alerté sur tous ces montages pour le moins optimistes, et Jean-Michel Aulas était donc parfaitement au courant de ce courrier avant la finalisation de la vente, qui a été totalement terminée en décembre 2022 avec le rachat de la majorité du capital. Selon L’Equipe, jamais le feu vert à une vente dans ces conditions n’aurait du être donné, et l’OL va devoir ramer comme jamais pour, non pas remonter la pente financièrement, mais éviter que la dette ne devienne incontrôlable dans les prochaines années. « Le projet de reprise de l'OL était adossé à une assise financière et des mécanismes capitalistiques (SPAC, fonds d'investissement) qui auraient dû allumer des feux rouges, et non des clignotants. Si la responsabilité de l'homme d'affaires américain est essentielle, le courrier du 16 décembre 2022 atteste que le football français, Jean-Michel Aulas inclus, a préféré guérir en 2025 que prévenir deux ans et demi plus tôt », conclue ainsi L’Equipe dans des révélations qui démontrent que dès le départ, le projet OL version Textor ne pouvait pas tenir la route.