OL : Aulas est unique, il reçoit un colossal hommage

Régulièrement critiqué en externe, Jean-Michel Aulas a le mérite de faire l’unanimité auprès des gens qui l’ont côtoyé de l’intérieur à l’Olympique Lyonnais.

Les routes du président rhodanien et d’Olivier Rouyer ne se sont pas vraiment croisées dans la capitale des Gaules puisque l’ancien attaquant de l’OL a quitté le club en 1986, juste avant l’arrivée de Jean-Michel Aulas au sein du club dont il deviendra ensuite le président. Cela étant, le consultant de La Chaîne L’Equipe a un avis bien tranché sur l’homme fort de l’Olympique Lyonnais. Et dans une interview accordée à la chaîne TV officielle des Gones, le natif de Nancy s’est montré très élogieux envers « JMA », un président absolument unique selon lui.

« L’OL pour moi, c’est d’abord, c’est un grand personnage : Jean-Michel Aulas. J’aime beaucoup sa personnalité. Je n’ai jamais vu un président défendre autant corps et âme son club. Il a su bâtir patiemment un immense club. J’ai également eu beaucoup d’amitié et de respect pour des entraîneurs tels que Rémi Garde et Bruno Genesio, que j'ai connu au début de leur carrière de joueurs. J’espère qu’un jour, le club pourra redevenir champion de France. L’OL a certainement loupé le coche de la Ligue des Champions au coeur des années 2000. Avec une manne financière plus importante, il aurait peut-être pu assouvir de plus grandes ambitions. Je pense que ça a été le problème majeur à l’époque » a indiqué Olivier Rouyer dans l’émission OL Night System. Des propos qui feront bien évidemment plaisir à Jean-Michel Aulas, lequel a été massivement critiqué par ses homologues depuis le début de la crise sanitaire.