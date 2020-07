OL : Une fin de saison en apothéose, il donne raison à Aulas

Dans : OL.

Dans une interview accordée à RMC la semaine dernière, Jean-Michel Aulas ne cachait pas ses ambitions pour la fin de la Ligue des Champions.

Aux yeux du président de l’Olympique Lyonnais, c’est l’année ou jamais pour remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il faut dire que la formule inédite sous forme de Final 8 ouvre la porte aux surprises les plus improbables même si pour l’OL, la mission n°1 sera déjà de composter son ticket pour Lisbonne en venant à bout de la Juventus Turin en huitième de finale retour. En cas de succès, alors tous les espoirs sont permis et Jean-Michel Aulas a bien raison de croire à un sacre selon Gervais Martel, l’ancien président du RC Lens.

« L’arrêt de la L1 ? C’est très compliqué. Si j’avais encore été président, j’aurais peut-être changé d’avis trois ou quatre fois, mais de mon point de vue, il y a une logique de l’arrêt du championnat avec tous les morts qu’il y a eu. On aurait peut-être pu attendre un peu plus, mais je suis du genre à prendre une décision et à ne pas revenir dessus alors je comprends. Ce qui m’a le plus frappé ces dernières semaines, c’est une interview de Jean-Michel Aulas sur la fin de la saison de l’OL. Il y disait « et pourquoi l’OL ne pourrait pas gagner en Ligue des Champions ? ». Moi, j’y crois. Tout est possible sur un match et ce genre de discours donne confiance à tout un groupe. Ce n’est pas encore fini et l’OL pourrait atteindre ses objectifs de manière spectaculaire » a estimé l’ancien patron de Lens dans une interview accordée à OL-TV. Un discours ambitieux qui fera assurément plaisir à Jean-Michel Aulas…