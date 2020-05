OL : Aulas est égoïste, le foot amateur lui tape sur les doigts

Dans : OL.

Quelques jours seulement après l’interruption de la Ligue 1 au début de la pandémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas faisait savoir qu’il était favorable à une saison blanche.

Une solution qui servait évidemment les intérêts de l’Olympique Lyonnais, décroché en championnat et qui aurait pu récupérer une place en Ligue des Champions grâce au classement de la saison dernière si la solution de la saison blanche avait été retenue. Très rapidement, le président de l’OL avait été critiqué par la majorité des présidents de Ligue 1 et notamment par Jacques-Henri Eyraud, son homologue de l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes de La Voix du Nord, le président de la Ligue des Hauts de France est revenu sur les propos de Jean-Michel Aulas. Et pour Fernand Duchaussoy, l’idée du patron de l’OL était sans doute la moins injuste. Mais elle n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause car Jean-Michel Aulas, guidé par ses propres intérêts, s’y est mal pris pour l’exposer.

« Je pense que les prises de position de Jean-Michel Aulas chez les pros ont finalement desservi ce scénario de la saison blanche pour le foot amateur. Les gens ont tous compris que le président de l’OL évoquait une saison blanche parce que c’était uniquement dans son propre intérêt, alors que collectivement il y en avait aussi un. C’est clair que cela aurait été dur à avaler pour les équipes en tête de leur division, mais il n’y avait de toute façon aucune décision susceptible de satisfaire tout le monde » a indiqué celui qui a occupé le rôle de président de la Fédération Française de Football entre 2010 et 2011, et pour qui l’option de la saison blanche était clairement la meilleure. Malheureusement pour lui et pour les dirigeants qui souhaitaient reprendre le classement de la saison dernière, cette idée a pu être décridibilisée aux yeux du grand public et des dirigeants du football professionnel, notamment par la façon dont Jean-Michel Aulas l'a portée.