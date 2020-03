OL : Aulas est « catastrophique », Bertrand Latour craque

Dans : OL.

Depuis vendredi Jean-Michel Aulas multiplie les déclarations et veut désormais attaquer le patron de l'OM en justice. Pour Bertrand Latour, trop c'est trop.

Mais quelle mouche a pu piquer Jean-Michel Aulas depuis l’annonce de la suspension du championnat de Ligue 1 ? Après une interview qu’il a accordée au Monde, le président de l’Olympique Lyonnais s’attaque à ceux qui ne sont pas du même avis que lui, et il a même indiqué lundi soir qu’il voulait attaquer Jacques-Henri Eyraud en diffamation. Ce dernier avait vertement répondu à son homologue lyonnais dans un édito pour le Journal du Dimanche ce que Jean-Michel Aulas n’a pas digéré. Pour Bertrand Latour, il est temps que le patron de l’OL se fasse un peu plus discret, la situation provoquée par l’épidémie de coronavirus devant l’inciter à mettre tout cela de côté.

« Ce que fait Jean-Michel Aulas est catastrophique. Dans cette séquence-là, il perd de son crédit, même s’il a beaucoup fait depuis 1987. Franchement, le respect et l’admiration que j’ai pour ce qu’il a fait pour l’Olympique Lyonnais baisse avec ses manœuvres depuis de nombreux jours maintenant et ses propositions dont le seul but est de favoriser son club. C’est l’heure de la décence par rapport aux gens qui meurent, au personnel soignant qui tenter de sauver ce qui peut l’être. Et de penser uniquement à savoir si Lyon sera en Ligue des champions, même s’il y a beaucoup d’argent en jeu et que c’est une économie, c’est quand même l’heure de la décence », a prévenu, sur la chaîne L’Equipe, un Bertrand Latour apparu aussi consterné qu’agacé par les multiples interventions de Jean-Michel Aulas.