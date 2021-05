OL : Aulas contre L'Equipe, y'a du KO dans l'air !

Dans : OL.

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas s'est payé Hugo Guillemet, journaliste du journal l'Equipe qui révèle les quatre options envisagées par l'OL pour remplacer Rudi Garcia.

Facilement vainqueur de Lorient samedi après-midi (4-1), l'OL a repris la troisième place du classement en attendant le résultat de l'AS Monaco à Reims. Mais même une place sur le podium en fin de saison ne devrait pas suffire à son entraîneur pour sauver son poste. En fin de contrat en juin prochain, Rudi Garcia ne sera très probablement pas conservé par l'Olympique Lyonnais. Après deux ans dans le Rhône, le technicien sera invité à aller voir ailleurs, et intéresse le Spartak Moscou. Pour le remplacer, l'OL envisage plusieurs solutions, allant de Christophe Galtier à Roberto De Zerbi, en passant par Juninho, comme le révélait un article paru dans le journal l'Equipe. Un papier visiblement très mal reçu du côté de Lyon. Sur Twitter, Jean-Michel Aulas a adressé un violent tacle au journaliste auteur de l'article. Et ce n'est pas la première fois que JMA s'attaque à Hugo Guillemet qu'il avait même qualifié de journaliste « de quartier » et plus récemment de garçon « mal élevé ».

Aulas sort les crocs

« Comment ce journaliste peut-il persister dans son délire anti Rudi Garcia et annoncer comme s’il avait des certitudes des inepties à la hauteur de son incompétence ? » a écrit le dirigeant lyonnais à destination de ses followers. Des propos virulents qui dissimulent peut-être une tension naissante chez Jean-Michel Aulas, alors que l'OL est en pleine lutte pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Une nouvelle absence en C1 serait un énorme coup dur financier pour le club, mais pourrait également être un frein à la recherche d'un nouvel entraîneur. En attendant, le patron de Lyon montre qu'il soutient son entraîneur, qui est lui aussi un détracteur de ce journaliste de L'Equipe. En conférence de presse vendredi, Rudi Garcia avait perdu son sang froid et répondu de manière sèche et très froide à une question d'Hugo Guillemet concernant le temps de jeu accordé à Maxence Caqueret.