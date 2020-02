OL : Aulas compare Riolo à un « âne », c’est le clash !

Dans : OL.

Ces dernières heures, et alors que l’Olympique Lyonnais a enchaîné une deuxième contre-performance de suite en Ligue 1, les critiques fusent autour du club de Jean-Michel Aulas...

Pourtant, l’équipe de Rudi Garcia avait parfaitement lancé son année 2020, avec des qualifications en coupes et des victoires en championnat. Mais après une série de sept succès de rang, l’OL a rechuté en l'espace de quatre jours. Entre sa défaite à Nice dimanche (1-2) et son triste match nul et vierge contre Amiens au Groupama Stadium mercredi (0-0), Lyon est quelque peu retombé dans ses travers. Par conséquent, l’OL se retrouve à sept points du podium, son grand objectif de la saison. Un écart qui a poussé Daniel Riolo à attaquer le président Aulas. « À l’OL, il y a eu un petit complexe de supériorité. Mais ils ont dépensé de l'argent maintenant qu'il ne devait pas dépenser. Et je ne parle même pas de ce qui a été dit : "On va regarder le PSG dans les yeux". Là, ils sont déjà à plus de 20 points. Tout ce que dit Aulas sur le PSG qui ne respecte pas la concurrence… Ils ne battent pas Amiens à domicile ! Ils sont même derrière Rennes et Montpellier », avait lancé le journaliste de RMC mercredi soir.

Une pique que JMA n’a pas apprécié, et c’est donc pour cette raison qu’Aulas a répliqué sur les réseaux sociaux. « Daniel, ma grand mère disait : ‘On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif’. Je pense à vous et à la bêtise de vos propos. Contrairement à vos propos, nous croyons toujours dans notre objectif initial : le podium est à 7 points et encore 15 matchs à jouer en L1, nous sommes en compétition partout avec 5 blessés majeurs de longue durée, on travaille sérieusement. Et ne vous en déplaise, on sera là », a balancé, sur Twitter en réaction à notre article, le président de l’OL, qui peut s’attendre une contre-attaque piquante de la part de Riolo dans l’After Foot ce jeudi soir à partir de 21h...