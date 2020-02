OL : Cracher sur le PSG et ne pas battre Amiens, Riolo s’en prend à Aulas

Dans : OL.

Daniel Riolo a retrouvé sa cible préférée, et n’a pas épargné Jean-Michel Aulas devant la situation délicate de l’OL en Ligue 1.

Toujours pas de décollage pour l’Olympique Lyonnais, qui avait bien entamé l’année 2020 mais vient de subir un double coup d’arrêt face à Nice et Amiens en Ligue 1. Résultat, le podium va finir par être compliqué à rattraper à cette allure, et cela inspire beaucoup Daniel Riolo. Le consultant de RMC s’en prend à nouveau - cela faisait longtemps - à Jean-Michel Aulas. Sa stratégie, ses choix, ses déclarations, tout y passe et le président de l’OL est clairement ciblé.

« En janvier, ils ont consenti à des investissements sur le recrutement. Ils ont pensé : "on a l'habitude de plutôt bien réussir nos deuxièmes partie de saison". Il y a eu un petit complexe de supériorité genre "bon, dans cette Ligue 1, on devrait y arriver." Mais ils ont dépensé de l'argent maintenant qu'il ne devait pas dépenser. Et je ne parle même pas de ce qui a été dit "on va regarder le PSG dans les yeux…". Là, ils sont déjà à plus de 20 points. Tout ce que dit Aulas sur le PSG qui ne respecte pas la concurrence… Ils ne battent pas Amiens à domicile ! Ils sont à sept points de Rennes qui n'a même pas la moitié de leur budget, ils sont même derrière Montpellier », a balancé, dans des propos rapportés par FootRadio.com, Daniel Riolo, pour qui les grands discours du début de saison sont d’ores et déjà à oublier, et il faut désormais essayer de limiter la casse.