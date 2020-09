OL : Aulas est cash, Lyon n’a pas d’offre pour Depay

Dans : OL.

Remplaçant face à Lorient et annoncé avec insistance du côté de Barcelone au mercato, Memphis Depay est toujours un joueur de l’OL.

A une semaine de la fin du mercato, l’international néerlandais n’a toujours pas rangé son casier. Et pour cause, il semblerait que Barcelone n’ait pas les moyens de ses ambitions dans le dossier Memphis Depay, malgré les départs de Luis Suarez, Nelson Semedo ou encore Arturo Vidal et Ivan Rakitic. A en croire les indiscrétions lâchées par Jean-Michel Aulas après le match nul de l’Olympique Lyonnais à Lorient dimanche après-midi, le vice-champion d’Espagne en titre n’a toujours pas transmis la moindre proposition officielle aux Gones pour l’attaquant des Pays-Bas.

Une chose est certaine, l’OL n’acceptera pas un échange avec Samuel Umtiti. Effectivement, le président lyonnais a fermé la porte à un retour de « Big Sam » au sein de son club formateur, en raison des émoluments bien trop élevés du champion du monde français. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone s’activera et soumettra une proposition officielle à l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mercato pour recruter Memphis Depay. Dans les rangs rhodaniens, on estime la valeur de l’international néerlandais à environ 25 ME, malgré sa récente blessure au genou et sa situation contractuelle. Pour rappel, l’ex-attaquant de Manchester United est lié à l’Olympique lyonnais jusqu’en juin 2021, et a refusé de prolonger son bail sur les bords du Rhône malgré une proposition officielle transmise par Jean-Michel Aulas…