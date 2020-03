OL : Aulas a osé, même Riolo ne l’en croyait pas capable

Dans : OL.

En envisageant de prendre en compte le classement de la saison dernière, Jean-Michel Aulas a provoqué pas mal de réactions. Dont celle de son fidèle ennemi Daniel Riolo.

L’idée de Jean-Michel Aulas ne fait vraiment pas l’unanimité. Au cas où la saison de Ligue 1 ne pouvait pas reprendre à cause de l’épidémie du coronavirus, le président de l’Olympique Lyonnais propose d’annuler les résultats de cette saison et de prendre en compte le classement de la saison dernière. Celui qui permettrait à Lyon, actuel 7e de Ligue 1, de terminer sur la dernière marche du podium… De quoi choquer Daniel Riolo, qui ne comprend pas comment le dirigeant peut publiquement envisager le pire des scénarios sur le plan sanitaire.

« Il y aura une grosse discussion mardi, et il y a une volonté de tous (des clubs de L1, ndlr) d'aller dans le même sens, à condition que l'Euro soit reporté à l'année prochaine pour que ça libère le calendrier et que l'épidémie ne s'aggrave pas, a confié le consultant de RMC. Mais si l'épidémie s'aggrave... C'est là qu’on entre dans le débat, et Jean-Michel Aulas anticipe quelque chose que je trouve déjà dingue ! Parler de ça alors qu'on ne sait même pas ce que va donner la situation sanitaire du pays... »

« Il y en a un qui a osé »

« Quand j'en ai parlé pour préparer l'émission, on m'a dit que rien ne sortirait, qu'il faudrait encore quelques jours, que personne n'oserait se prononcer et qu'il était trop tôt par rapport à la situation sanitaire du pays. Eh bien il y en a un qui a osé, c'est lui, a constaté Riolo. C'est extraordinaire que ça soit allé si vite ! Lui, bim, tout de suite, en envisageant que ça ne puisse pas se terminer alors qu'ils vont tout faire pour. » De toute façon, on imagine que beaucoup de clubs s’opposeront à la proposition de JMA.