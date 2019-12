OL : Aulas a abdiqué, Lyon fonce dans le mur !

Dans : OL.

Privé de titre depuis 2012, l’Olympique Lyonnais traverse une période compliquée de son histoire. Et ce n’est pas la saison en cours qui va redonner le moral aux supporters rhodaniens…

En effet, l’OL pointe à la 8e place du classement et l’avenir s’annonce peu radieux après les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde, lesquels seront forfaits jusqu’à la fin de la saison. Au-delà des problèmes techniques et tactiques sur le terrain, Vikash Dhorasoo estime que c’est l’attitude générale de Jean-Michel Aulas à Lyon qui pose question ces derniers temps. Car pour le consultant de Yahoo Sport, le président rhodanien donne clairement l’impression d’avoir baissé les bras et d’avoir abdiqué dans la capitale des Gaules.

« Je sens qu'Aulas a abdiqué, il a renoncé à vouloir gagner. C'est un club qui a progressé jusqu'à la victoire, avec une série incroyable de 7 titres de champion. Mais le dernier titre date de 2012 (Coupe de France et Trophée des Champions, ndlr), et depuis le club essaye d'équilibrer les comptes, de se qualifier péniblement pour la Ligue des Champions et ne propose plus rien aux supporters. Le club ne propose plus la victoire, aller chercher le PSG devrait être l'objectif chaque saison. Mais Aulas veut juste se qualifier pour la Ligue des Champions, sortir de la poule et on recommence... Pourquoi être entré en bourse ? Pourquoi avoir construit ce stade ? » s’est interrogé Vikash Dhorasoo, qui ne reconnaît plus l’ambitieux président qu’il avait eu l’occasion de côtoyer en tant que joueur entre 1998 et 2004.