OL : Aulas a 40 millions de raisons de lâcher Malo Gusto

Jean-Michel Aulas a repoussé Chelsea dans le dossier Malo Gusto, avec la ferme intention de garder son défenseur. Mais le club londonien est prêt à des folies pour faire craquer l'OL.

Pour l’occasion de ce mois de janvier riche en informations sur le mercato, Jean-Michel Aulas a retrouvé son compte Twitter. Le président de l’Olympique Lyonnais a tenu à démentir deux rumeurs insistantes ces dernières heures. Celle faisant de Rayan Cherki un joueur capable de signer au PSG dans les prochains jours. Et celle soulignant l’imminent transfert de Malo Gusto à Chelsea. Dans la même lignée que son propriétaire John Textor, Aulas a fermement démenti la moindre possibilité de voir le jeune latéral droit quitter l’OL dès le mois de janvier. « Malo est un grand espoir de l’OL et il continuera à jouer chez nous au moins jusqu’au 30 juin 2023 », a annoncé le président lyonnais, qui reste le roi des effets d’annonce.

🚨🔥 Despite the latest statements of the #OL president, #Chelsea don't give up for Malo #Gusto.



🗣️ Talks will continue until the end of this transfer window. Price target set by the 🇫🇷 club: €40m.



🔄 A possible plan B for #CFC is Denzel #Dumfries. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/jeV2poJsKU