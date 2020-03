OL : Au tour de Lyon de suspendre les entraînements

Dans : OL.

Tandis que l’OM ou encore le PSG ont suspendu leurs entraînements depuis le début de la semaine, certains clubs de Ligue 1 dont l’OL ou Nantes faisaient encore de la résistance.

Mais après l’allocution d’Emmanuel Macron lundi soir à la télévision, il est bien évident qu’il serait très mal vu que les footballeurs continuent de s’entraîner en groupe comme si de rien était. C’est ainsi que dans un communiqué officiel publié ce mardi midi, l’Olympique Lyonnais informe que les activités sportives de toutes ses équipes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

« Compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19, et afin de contribuer à la protection des personnes, l’Olympique Lyonnais informe que les activités sportives de toutes ses équipes professionnelles, féminine et masculine, et des équipes de l’Academy sont suspendues provisoirement pour une durée indéterminée. Le club remercie ses supporters de leur soutien et les encourage à suivre les recommandations données par les autorités sanitaires afin de traverser cette période difficile » informe le club de Jean-Michel Aulas.