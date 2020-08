OL : Anthony Lopes a refusé le PSG, l'incroyable révélation

Dans : OL.

Qualifié avec l'Olympique Lyonnais pour le Final 8 de la Ligue des champions, Anthony Lopes aurait pu jouer cette compétition avec le Paris Saint-Germain.

Anthony Lopes a toujours eu des difficultés à prolonger avec l’Olympique Lyonnais, on se souvient même que Jean-Michel Aulas avait haussé le ton il y a quelques saisons en jugeant l’appétit des représentants du gardien de but trop énorme. Mais à chaque fois, le patron de l’OL a trouvé un terrain d’entente avec l’international portugais, lequel avait finalement prolongé l'an dernier jusqu’en 2023 son contrat avec son club formateur, c'était précisément le 28 août 2019. Mais ce que l’on ne savait pas, même si des rumeurs avaient circulé à l’époque, c’est que du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo avait tenté sa chance avec Anthony Lopes, le club de la capitale souhaitant changer ses deux portiers, avant de finalement faire signer Keylor Navas et Sergio Rico.

Selon France-Football, qui dévoile cette histoire un an plus tard, le directeur sportif brésilien du PSG s’est heurté au refus d’Anthony Lopes, lequel a préféré continuer sa route sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. « En pleines renégociations de contrat avec l’OL, le Paris- Saint-Germain, par le biais de Leonardo, s’était approché gentiment à l’été 2019. Au cas où. On ne sait jamais. Mais Lopes est fidèle et s’est finalement décidé à renouveler son bail entre Saône et Rhône », explique Johan Tabau, journaliste pour l’hebdomadaire footballistique. Une décision prise dans un contexte plutôt spécial pour Anthony Lopes puisqu'au même moment l'Olympique Lyonnais faisait signer Ciprian Tararusanu, laissé libre par Nantes, le gardien international roumain revendiquant aussitôt le statut de numéro 1...qu'il n'a jamais eu.