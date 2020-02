OL-ASSE : Les Magic Fans sont à Lyon, des incidents en ville

Dans : OL, ASSE.

Interdits de déplacement pour le derby, les Magic Fans ont débarqué dans la soirée dans le centre de Lyon où des incidents auraient éclaté.

Les Magic Fans ont décidé de prendre au pied de la lettre l’arrêté préfectoral qui leur interdit de venir à partir de minuit à Lyon et d’assister au derby de dimanche soir contre l’AS Saint-Etienne au Groupama Stadium. « Voilà maintenant 7 ans que les Verts ne peuvent compter sur notre soutien lors d’un derby disputé en terre lyonnais (...) Demain encore, aucun supporter stéphanois ne pourra pénétrer en ville voisine, pas même ceux y résidant et y travaillant 365 jours ans. Cet énième arrêté ministériel prenant effet à 0h00 nous, Magic Fans, avons investi le centre de Lyon et nous y sommes rassemblés depuis 19 h 00 ce samedi soir. Alors à vous qui avez pour ambition de nous interdire, contemplez la stupidité de votre arrêté, et enfin à vous qui portez cette tunique étoilée, soyez certains de notre fidélité », indiquent les Magic Fans dans un communiqué.

Dans la soirée, des incidents ont éclaté dans le centre-ville sans que l’on sache cependant si ils concernent des supporters stéphanois qui se seraient battus avec leurs homologues lyonnais ou si ces violences seraient consécutifs aux manifestations organisées de manière spontanée en France ce samedi soir contre le gouvernement. D'après Le Progrès, les pompiers confirment qu'ils ont pris en charge six blessés qui seraient des supporters, sans que l'on sache s'il s'agit de fans lyonnais ou stéphanois.