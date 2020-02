OL : Les supporters de l'ASSE interdits à Lyon

Dans : OL.

Les supporters de l'AS Saint-Etienne ne pourront pas soutenir les Verts lors du derby contre l'Olympique Lyonnais le 1er mars au Groupama Stadium. Le Préfet se justifie.

Même si ce n’est pas une énorme surprise, puisque lors du match aller à Geoffroy-Guichard les supporters de Lyon avaient été interdits, le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a officialisé une mesure similaire contre le Peuple Vert pour le derby retour au Groupama Stadium le dimanche 1er mars prochain. Il est vrai que les événements récents ont mis en exergue le comportement excessif de certains fans de l’AS Saint-Etienne, notamment lors de la réception de l’OL dans le Chaudron. Pour justifier son arrêté, le Préfet a rappelé la longue liste des incidents entre fans de l’Olympique Lyonnais et ceux de l’ASSE au fil des années.

Et c’est donc une interdiction totale des supporters de Saint-Etienne dans le stade de Jean-Michel Aulas, mais également dans le centre de Lyon qui a été décrétée le jour de ce Lyon-ASSE. « L’accès au Groupama Stadium de Décines et à ses abords est interdit le dimanche 1er mars 2020 de 8h00 à 24h00 à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur de l’ASSE ou se comportant comme tel (...) La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le dimanche 1er mars 2020 de 10h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du club de l’ASSE ou se comportant comme tel, dans le secteur du centre-ville de Lyon », précise l’arrêté préfectoral. Les supporters stéphanois devront donc regarder ce derby à la télévision, ça leur fera au moins un point commun avec leurs homologues lyonnais.