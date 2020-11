OL : Arsenal toujours bouillant sur Dembélé ?

Dans : OL.

Malgré un début de saison correct (3 buts en 5 matchs), Alexandre Lacazette est régulièrement annoncé sur le départ à Arsenal.

Sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2022, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais peine à faire l’unanimité à Londres en raison d’une irrégularité tenace depuis sa signature en Angleterre. Désireux de passer un cap et de renouveler son secteur offensif l’été prochain, Arsenal pourrait privilégier un transfert d’Alexandre Lacazette à une prolongation du natif de Lyon. Une tendance confirmée par Just Arsenal, qui dévoile par ailleurs que Moussa Dembélé fait toujours partie des joueurs suivis par Mikel Arteta dans l’optique de renforcer l’attaque d’Arsenal dans les prochains mois.

Le média croit savoir que l’attaquant de l’OL fait partie de la short-list des Gunners aux côtés d’Odsonne Edouard (Celtic Glasgow) et Patson Daka (Red Bull Salzbourg). Remplaçant à l’Olympique Lyonnais au profit de Memphis Depay, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow et de l’Equipe de France espoirs pourrait clairement se laisser tenter par un départ lors du prochain mercato estival. Il sera en revanche intéressant de connaître la position de l’OL et de Moussa Dembélé en cas d’approche des Gunners dès le mois de janvier. De plus, le prix fixé par Jean-Michel Aulas n’est pas connu. Mais nul doute que le président de l’OL refusera de vendre à perte son attaquant, meilleur buteur des Gones la saison dernière, après l’avoir recruté pour la coquette somme de 20 ME en provenance de l’Ecosse il y a trois ans. Les prochains mois promettent en tout cas d’être mouvementés à l’OL sur le thème du mercato en raison des situations de Memphis Depay, Houssem Aouar et donc Moussa Dembélé.