OL : Arsenal songe à Dembélé, c’est beau de rêver

Dans : OL.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023, Moussa Dembélé a de grandes chances de quitter la Ligue 1 à l’issue de la saison.

Très courtisé l’hiver dernier, l’ancien buteur du Celtic Glasgow devrait à nouveau recevoir plusieurs propositions, notamment en provenance de l’Angleterre, lors du prochain mercato estival. Ces derniers mois, Manchester United et Chelsea sont régulièrement associés à Moussa Dembélé. En attendant de savoir qui parviendra à rafler la mise, on peut déjà affirmer sans trop de risque que Moussa Dembélé, qui dispute la Ligue des Champions depuis deux ans à Lyon, ne quittera pas le Rhône pour un club ne disputant pas la plus prestigieuse des compétitions. Et pourtant, une écurie qui ne jouera pas la Champions League la saison prochaine songe à l’attaquant de l’Olympique Lyonnais au mercato, il s’agit d’Arsenal.

Selon les informations récoltées par le média britannique The Wistle, Moussa Dembélé fait partie des joueurs appréciés par les dirigeants des Gunners en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang ou d’Alexandre Lacazette. D’autres joueurs ont la cote auprès de Mikel Arteta : Jonathan David, également associé à l’Olympique Lyonnais par le passé, Wilfried Zaha et Thomas Lemar. Mais dans l’optique d’Arsenal, Moussa Dembélé pourrait rapidement devenir une priorité. Il faudrait toutefois un véritable alignement des planètes, pour ne pas dire un improbable miracle, pour voir ce transfert se concrétiser. A la fois car Arsenal ne semble pas en mesure de satisfaire les exigences de Jean-Michel Aulas, mais également car Moussa Dembélé n’envisage sans doute pas une seconde de rejoindre un club non qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine… Surtout si en parallèle, Chelsea et Manchester United lui offrent un beau contrat. Et un challenge sportif plus attrayant.