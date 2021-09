OL : Arsenal le veut, Aouar pose ses conditions

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet été, Arsenal était le club le plus chaud pour recruter Houssem Aouar, mais le milieu offensif de 23 ans est finalement resté à Lyon.

Tout proche de la Juventus Turin il y a un an, Houssem Aouar a fait le choix de rester à l’Olympique Lyonnais cet été. Et pour cause, l’international français sortait d’une saison mitigée avec les Gones, et a estimé que ce n’était pas le bon moment pour partir. Arsenal, club non-qualifié pour la Ligue des Champions et en grande difficulté ces derniers mois, n’a pas proposé à Houssem Aouar un projet susceptible de faire hésiter le milieu offensif rhodanien. Cela étant, les Gunners pourraient revenir à la charge lors du prochain mercato estival pour s’octroyer les services d’Houssem Aouar. En vain ? Tout dépend des résultats d’Arsenal cette saison selon les informations relayées par Calcio Mercato.

Arsenal n'a aucune chance sans la C1

Le média affirme que si pour l’heure, Houssem Aouar n’est pas plus intéressé que cela par Arsenal, tout pourrait changer en cas de qualification des Londoniens pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour se faire, il faudrait que l’équipe de Mikel Arteta se place dans les quatre premiers de la Premier League. Et pour le coup, il faudrait un sacré miracle pour que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette réalisent une pareille performance au vu de leur début de saison catastrophique. Surtout, on imagine mal la concurrence (Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool) se planter à tel point de rater le top 4. Autant dire que pour Arsenal, il y a peu de chances de convaincre Houssem Aouar l’été prochain. Encore plus si dans le même temps, Lyon réalise une belle saison avec Peter Bosz et parvient de son côté à retrouver la plus belle des compétitions européennes. Pour rappel, le contrat d’Houssem Aouar avec l’OL prend fin en juin 2023. Une décision devra ainsi être prise par le club et le joueur l’été prochain pour un départ ou une prolongation.