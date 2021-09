OL : Houssem Aouar secoue déjà le mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ciblé par la Juventus Turin il y a un an, Houssem Aouar était dans le viseur d’Arsenal lors de ce mercato estival.

Malgré les sollicitations des Gunners, l’international français est resté à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont pas reçu les offres espérées pour Houssem Aouar, qui n’était de toute façon pas très convaincu par le projet sportif d’Arsenal. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar pourrait légitimement partir à la fin de la saison, d’autant qu’il dispose d’un bon de sortie accordé par la direction de l’OL depuis un an et demi. Mais dans une interview accordée à Prime Video en marge du match entre Lyon et Strasbourg dimanche soir, le milieu offensif de 23 ans a indiqué qu’il n’était pas contre l’idée de prolonger l’aventure sur les bords du Rhône.

Aouar prêt à rester à l'OL l'été prochain

« Des chances que je reste au-delà de cette saison ? Bien sûr. Je suis concentré au maximum avec l'OL. Rejouer la Ligue des Champions avec un club comme l'OL, le club de mon coeur et de ma ville, c'est surtout un objectif et un rêve » a fait savoir Houssem Aouar avant de se confier sur les objectifs collectifs de l’Olympique Lyonnais cette saison. « L'objectif c'est de revenir en Ligue des Champions. Parce que comme je l'ai dit, en tant que Lyonnais, jouer dans ce stade en Ligue des Champions avec ce club, c'est quelque chose que j'aimerais reproduire. Tout cela part de se qualifier cette saison et ensuite remporter un trophée parce que c'est vraiment ce qui me manque le plus avec ce club ». Une ambition qui plaira aux supporters de l’OL, ravis du début de saison d’Houssem Aouar, qui monte doucement en puissance et qui a réalisé un très bon match face à Strasbourg dimanche soir au Groupama Stadium.