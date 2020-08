OL : Arsenal envoie Guendouzi à Lyon !

Dans : OL.

Arsenal est prêt à tout pour faire venir Houssem Aouar, et a proposé un deal à l'OL.

Entre Houssem Aouar et Morgan Sanson, Arsenal a bien compris que le joueur de l’OM était largement le plus abordable financièrement, et que celui de l’OL rêvait de rejoindre une formation qui se donne les moyens de bien figurer en Ligue des Champions. Ce n’est plus le cas d’Arsenal ces dernières années, mais les Gunners sont bien décidés à rectifier le tir. Et donc à s’offrir leur choix numéro 1 sur leur liste : Houssem Aouar. Pour cela, le Daily Mail dévoile que, afin de faire craquer Jean-Michel Aulas, le club londonien est en train d’effectuer une offre avec une somme d’argent non révélée, et Matteo Guendouzi en plus. Mis sur la touche par Mikel Arteta, l’ancien du FC Lorient espérait bien inverser la tendance et récupérer du temps de jeu avec Arsenal.

Mais entre ses performances sportives moins convaincantes et sa valeur marchande qui reste élevée, le manager espagnol préfère largement se séparer de Guendouzi pour récupérer un joueur du niveau d’Aouar. Cela peut se comprendre, mais il y a très peu de chances que cette opération se réalise. Selon le média anglais, l’OL n’est pas du tout favorable à un échange pour une raison très simple. Comme le PSG avec Neymar, Lyon envisage simplement une grosse rentrée d’argent avec la vente de son numéro 8, et un échange, qui fournirait certes un joueur pour le remplacer, ferait baisser l’indemnité de transfert. Or, l’OL s’est montré très clair dans les discussions avec Arsenal, c’est une somme de 60 ME qui sera nécessaire pour s’offrir Aouar, et un échange n’est pas à l’ordre du jour.