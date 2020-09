OL : Après Bouna Sarr et Cornet, Rudi Garcia s'attaque à Jean Lucas

Dans : OL.

Après les trois départs enregistrés au poste de latéral droit, l’Olympique Lyonnais doit trouver la prochaine doublure de Léo Dubois. Le staff technique a envisagé la solution Jean Lucas, mais le milieu brésilien n’a finalement pas convaincu.

Trop fourni au poste de latéral droit la saison dernière, l’Olympique Lyonnais entame ce nouvel exercice avec un seul élément dans cette position. Car derrière le titulaire Léo Dubois, Rudi Garcia n’a plus aucune solution et se voit contraint de bricoler après les départs de Rafael et de Kenny Tete, qui ont suivi celui de Pierre Kalulu. C’est pourquoi l’entraîneur des Gones cherche une alternative d’urgence en interne. « Il va falloir qu’on trouve des solutions, c’est ce que j’ai commencé à travailler cette semaine, confiait récemment le coach rhodanien. Et puis on ira dans le groupe de National 2 s’il y a un jeune qu’on peut faire grandir. »

En effet, l’OL a pensé au prometteur Malo Gusto (17 ans), à peine surclassé en réserve et qui n’est pas jugé apte physiquement ni tactiquement pour le niveau Ligue 1, nous apprend L’Equipe. Quant à la solution travaillée à l’entraînement, il s’agit de Jean Lucas, qui pourrait suivre Bouna Sarr ou Maxwel Cornet, les joueurs recasés en latéraux par l'ancien coach de l'OM. Performant lors des séances collectives, le milieu de terrain est actuellement barré par la concurrence, d’où l’idée de Garcia de le relancer en piston droit, un poste qui correspond à ses qualités. Mais d’après Le Progrès, le Brésilien n’aurait pas vraiment convaincu puisque le staff préférerait recruter un spécialiste de cette position. Quitte à laisser dans l'ombre la recrue à 8 M€ de l’été dernier.