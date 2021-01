OL : Aouar vs Fekir, duel épique pour l’Euro ?

Dans : OL.

Dans une interview diffusée dimanche sur TF1, Didier Deschamps a affirmé qu’il avait d’ores et déjà une large partie de sa liste pour l’Euro en tête.

« Sans impondérable ou difficultés, j’ai la majorité oui, je le sais, une vingtaine disons. Une grande vingtaine, 21, 22 et 23, à partir du moment où ils sont en possession de leurs moyens, il n'y a pas de soucis » a indiqué le patron de l’Equipe de France, qui aborde ce championnat d’Europe avec des certitudes. Il existe néanmoins de gros doutes à certains postes. Par exemple, il demeure quasiment impossible pour les observateurs de savoir qui sera le remplaçant attitré d’Antoine Griezmann au poste de n°10. Pour Le Figaro, la place se joue entre un Lyonnais et un ancien capitaine de l’OL, à savoir Houssem Aouar et Nabil Fekir. Et le doute est total…

« Au milieu, derrière les cadres indéboulonnables (Kanté, Pogba) et des joueurs bénéficiant de la confiance du staff (Rabiot, Tolisso, Nzonzi), le profil d’Eduardo Camavinga va forcément bousculer la hiérarchie. Des doutes demeurent aussi quant au «remplaçant» d’Antoine Griezmann entre Houssem Aouar et Nabil Fekir. Enfin en attaque, si Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Griezmann, Kingsley Coman sont partants certains, des profils comme Wissam Ben Yedder, Anthony Martial pour le poste de numéro 9 ou Marcus Thuram, Ousmane Dembalé voire Florian Thauvin et Jonathan Ikoné, ont encore un petit espoir » note le journal, pour qui le doute est total à certains postes. En ce qui concerne la doublure d’Antoine Griezmann, nul doute que les supporters de l’OL suivront avec beaucoup d’attention le duel à distance entre Nabil Fekir, très irrégulier avec le Bétis Séville depuis le début de la saison, et Houssem Aouar.