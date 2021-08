OL : Aouar soldé par Aulas, le Real et Arsenal zappent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’OL a décidé de brader Houssem Aouar, mais deux clubs qui viennent de faire affaire ont par la même occasion renoncé à le recruter.

Ces derniers jours, l’Olympique Lyonnais a revu le prix de Houssem Aouar à la baisse. Depuis que Peter Bosz a fait savoir que le numéro 8 de l’OL avait le feu vert pour partir et qu’il serait même une bonne chose qu’il aille voir ailleurs, le club rhodanien essaye de caser son international français. C’est désormais un prix aux alentours de 25 ME qui est demandé par Jean-Michel Aulas pour laisser partir son milieu de terrain en fin de contrat dans deux ans. Un montant en chute libre et qui a permis de réveiller quelques pistes. Selon AS, le Real Madrid, qui s’est montré très timide cet été, s’est vu proposer Houssem Aouar à ce tarif dégressif, sachant que la formation espagnole a souvent été intéressée par le Lyonnais par le passé.

Le journal ibérique est formel, Florentino Pérez, malgré ses très bonnes relations avec Jean-Michel Aulas, a fait savoir qu’il refusait de signer le joueur de 23 ans cet été, et qu’aucune dépense n’était prévue. Ceci même après le départ de Martin Odegaard pour Arsenal, avec tout de même 40 ME de récoltés. Résultat, les Gunners ne cherchent plus de milieu de terrain, et Tottenham pourrait tenter sa chance sur une piste qui plait à Nuno Espirito Santo. Houssem Aouar serait lui dans l’état d’esprit de vouloir se trouver un nouveau point de chute, cette saison à l’OL commençant plutôt mal pour lui. Mais les Spurs n’ont effectué aucune formelle, même si tout peut encore s’emballer dans un mercato qui s’annonce agité à Lyon dans les prochains jours. Et ce dans les deux sens.