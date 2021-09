OL : Aouar se rend à l’évidence après le mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Comme l’année dernière, Houssem Aouar a longtemps été annoncé sur le départ, avant de repartir pour une saison supplémentaire à l’Olympique Lyonnais. Du coup, le milieu de terrain ne parle plus d’un possible transfert. Mais plutôt d’un avenir à long terme au sein de son club formateur.

« Ça peut être mon dernier match, mais ça peut aussi ne pas l'être. Je ne me pose pas ce genre de questions », répondait Houssem Aouar avant la 38e journée de Ligue 1 la saison dernière. A ce moment précis, le milieu de l’Olympique Lyonnais ne fermait aucune porte, et surtout pas celle qui aurait pu le mener vers une formation plus ambitieuse. Mais comme l’année dernière, lorsqu’il avait été proche de signer à la Juventus Turin, aucun cador n’a concrétisé son intérêt. Pas même Arsenal qui s’est pourtant intéressé à son profil.

Objectif C1 et trophée avec l’OL

Alors après deux mercatos frustrants, il n’est plus question pour Houssem Aouar de se faire de fausses illusions. Désormais, l’international tricolore adopte un discours encore plus prudent, en mettant l’accent sur un avenir à long terme à l’Olympique Lyonnais. « L'objectif c'est de revenir en Ligue des Champions, a confié le Gone à Prime Video. Parce que comme je l'ai dit, en tant que Lyonnais, jouer dans ce stade en Ligue des Champions avec ce club, c'est quelque chose que j'aimerais reproduire. »

« Tout cela part de se qualifier cette saison et ensuite remporter un trophée parce que c'est vraiment ce qui me manque le plus avec ce club. Des chances que je reste au-delà de cette saison ? Bien sûr, a-t-il répondu. Je suis concentré au maximum avec l'OL. Rejouer la Ligue des Champions avec un club comme l'OL, le club de mon coeur et de ma ville, c'est surtout un objectif et un rêve. » Après un début de saison compliqué, Houssem Aouar et ses coéquipiers devront déjà se rassurer.