OL : Aouar reste, Juninho décisif au mercato ?

Malgré des intérêts du PSG et de la Juventus Turin et une offre d’Arsenal durant le mercato, Houssem Aouar a fait le choix de rester à l’Olympique Lyonnais.

Le milieu de terrain des Gones était proche d’un départ dans les ultimes heures du mercato estival, Arsenal ayant véritablement fait le forcing pour s’attacher ses services. Mais finalement, Houssem Aouar a fait le choix de rester une ultime saison à l’Olympique Lyonnais. Un choix logique dans la mesure où le n°8 de l’OL a plus de chances de disputer l’Euro 2021 à la fin de la saison en restant au sein de son club formateur. Mais dans une interview accordée à Téléfoot, Houssem Aouar n’a pas caché que le discours de Juninho à son égard avait également contribué à faire pencher la balance.

« Ce n'était pas forcément Arsenal ou rien d'autre, même si à la fin c'était à peu près ça. Forcément, il a fallu faire un choix, et je suis satisfait de rester ici. Je suis content de rester à Lyon. C'est ma ville, mon club : c'est une immense fierté de représenter l'OL. J'ai énormément discuté avec Juninho. Il me montre tous les jours sa confiance. Rester ici encore une saison, ou plus, avec lui, c'est une immense fierté » a lancé le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, plus déterminé que jamais à l’idée de briller au sein de son club formateur durant la saison à venir. Pour la formation de Rudi Garcia, l’urgence de point se fait déjà ressentir. En ce sens, Houssem Aouar et ses coéquipiers n’auront pas le droit à l’erreur face à Strasbourg puis contre l’AS Monaco lors des deux prochains matchs de Ligue 1, après la trêve internationale…