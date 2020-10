OL : Aouar ou Camavinga, le choix du Real est net !

Dans : OL.

Tout proche de faire ses valises à la fin du mercato estival, Houssem Aouar est finalement toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais.

Le meneur de jeu des Gones était à deux doigts de rejoindre Arsenal, mais les Gunners n’ont finalement pas réussi à trouver un accord avec Jean-Michel Aulas. Plus tôt dans l’été, la Juventus Turin avait également manifesté son intérêt. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Vieille Dame avait raflé le gros lot en trouvant un accord avec l’OL à hauteur de 50 ME en plus du prêt de Frederico Bernadeschi. Mais l’ailier droit italien de la Juventus ayant refusé de rejoindre l’OL, le deal s’est cassé la figure. Ce qui relance toutes les possibilités pour l’avenir d’Houssem Aouar dans l’optique du mois de janvier ou du prochain mercato estival.

A en croire le média italien Blasting News, le Real Madrid est également dans la danse pour accueillir Houssem Aouar. Mais selon les dernières informations récoltées dans ce dossier, Florentino Pérez ne serait pas vraiment en phase avec Jean-Michel Aulas, lequel réclame 55 ME en cash pour son meneur de jeu. Bien qu’apprécié par le club merengue, Houssem Aouar ne devrait donc pas faire l’objet d’une offre du Real Madrid l’été prochain. Et pour cause, le champion d’Espagne en titre préfère investir cette somme, et plus s’il le faut, sur un certain Eduardo Camavinga. Auteur d’une saison dernière à couper le souffle à Rennes, le Breton de 17 ans est reparti sur les mêmes bases et plus encore avec des sélections convaincantes en Equipe de France et un premier match abouti en Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si le Real Madrid aura les moyens d’attirer Camavinga, dont le prix sera très certainement supérieur aux 55 ME réclamés par l’OL pour Aouar…