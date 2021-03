OL : Aouar et Depay surcotés, le violent constat

Dans : OL.

Lors du prochain mercato, l’Olympique Lyonnais risque de perdre à la fois Memphis Depay et Houssem Aouar.

Un double coup dur qui risque de faire mal aux supporters. Houssem Aouar bénéficie d’un bon de sortie depuis l’été dernier et reste assidument courtisé par la Juventus Turin au mercato. De son côté, Memphis Depay sera libre en juin et ne manquera pas de courtisans. A en croire la presse espagnole, un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé entre le capitaine de l’OL et le FC Barcelone pour un contrat de trois ans. Cela étant, Jean-Michel Larqué a estimé sur l’antenne de RMC que les deux leaders techniques de l’OL étaient très loin du gratin mondial. L’avis tranché de l’ancien joueur de l’ASSE concerne notamment Memphis Depay, que beaucoup d’experts voient plus beau qu’il ne l’est vraiment selon lui.

L'avis tranché de Jean-Michel Larqué

« Les années passent et cela ne se bouscule pas au portillon pour Memphis Depay. Je crois que la saison dernière, Depay et Aouar avaient un bon de sortie. Ni l’un, ni l’autre, ne sont allés à l’étranger. L’expérience de Memphis a été peu concluante à Manchester United. C’est un bon joueur, mais je ne suis pas du tout d’accord avec Rudi Garcia quand il dit que c’est un « top player mondial », pas du tout. Selon moi, c’est un bon joueur mais il y en a beaucoup de sa qualité. Lautaro Martinez à l’Inter, par exemple, dont on ne parle pas, est largement de son niveau. On peut citer des wagons de joueurs au moins aussi forts que lui. Contentons-nous de dire que c’est un bon joueur qui n’a pas réussi à franchir la marche de Manchester United. Je ne sais pas si libre, il trouvera un grand club. Il ne faut pas s’attendre à ce que Depay remplace les Luis Suarez, les Benzema et les grands de ce monde » a lancé le consultant de la radio, loin d’être convaincu par la capacité de Memphis Depay à briller dans un club de la dimension de Barcelone, par exemple.