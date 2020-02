OL : Aouar doit quitter le Lyon de Garcia, Djellit le supplie

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais version Rudi Garcia sombre totalement en Ligue 1, mais peut encore rêver dans les coupes nationales et en Ligue des champions. Cela peut-il suffire pour garder Houssem Aouar ?

Les supporters de l’Olympique Lyonnais balancent entre la totale consternation et la colère après le pathétique nul concédé par l’OL dimanche face à Strasbourg. Au sein de l’équipe de Rudi Garcia, visé par une banderole dimanche au Groupama Stadium, Houssem Aouar tente de faire ce qu’il peut, mais à lui seul il ne peut pas cacher l’absence d’engagement collectif de la formation lyonnaise. Alors, Nabil Djellit conseille très clairement à Houssem Aouar de quitter le club de Jean-Michel Aulas lors du prochain mercato si le président de l’Olympique Lyonnais maintient sa confiance à Rudi Garcia.

L'OL version Rudi Garcia ne passe plus

Pour le journaliste de France-Football, Houssem Aouar n’a plus rien à faire dans ce Lyon-là. « L'expression collective de cet OL est trop faible pour un joueur comme Houssem Aouar. Dans une équipe qui tourne avec un top coach, c'est un autre joueur. En fin de saison, il doit s'interroger sur son avenir. Là, il ne peut pas porter une équipe aussi moyenne », a lancé, via les réseaux sociaux, un Nabil Djellit, agacé de voir Rudi Garcia tirer l’Olympique Lyonnais et Houssem Aouar vers le bas. Après Pierre Ménès, c'est un autre consultant de poids qui estime que l'ancien coach de l'OM fait sombrer l'OL. Pour l'instant, Jean-Michel Aulas semble totalement sourd à ces différents arguments.