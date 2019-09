OL : Aouar dans le viseur, le PSG titille City au mercato !

Dans : OL, Mercato, PSG, Premier League.

Auteur d’un début de saison très décevant, Houssem Aouar n’est clairement pas à la hauteur des espoirs placés en lui à l’Olympique Lyonnais.

Le milieu relayeur des Gones, qui devrait s’imposer comme le leader technique de l’équipe de Sylvinho, est en grande difficulté depuis plusieurs semaines. Néanmoins, il reste un joueur extrêmement apprécié à travers l’Europe en raison de sa qualité technique et de sa maturité technique en dépit de son jeune âge. Récemment, la presse anglaise affirmait que Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, l’appréciait toujours et songeait sérieusement à le recruter lors du prochain mercato estival.

En ce début de semaine, on apprend que la concurrence sera rude pour le champion d’Angleterre en titre. Et pour cause, El Gol Digital affirme que quatre autres clubs sont sur les traces de l’international espoirs français… dont le Paris Saint-Germain ! Le club de la capitale apprécie Houssem Aouar, et surveille attentivement sa situation en vue de l’été prochain. Tout comme la Juventus Turin, Naples et le Real Madrid. Autant dire que si Manchester City veut rafler la mise dans le dossier Houssem Aouar, le club anglais devra se montrer très convaincant. Car assurément, ce dossier ne sera pas simple à régler et Jean-Michel Aulas aura les moyens de faire grimper les enchères. Comme il sait si bien le faire…