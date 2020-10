OL : Aouar à la Juventus, le jour où tout a basculé

Dans : OL.

Très courtisé durant le mercato, Houssem Aouar a finalement fait le choix de rester une ultime saison à l’Olympique Lyonnais.

Un choix légèrement contraint puisque selon les informations de France Football, l’international français était tout de même très proche de quitter l’OL au mercato. Et pour cause, le magazine croit savoir qu’un accord avait bel et bien été trouvé entre les dirigeants de l’Olympique Lyonnais et ceux de la Juventus Turin pour le transfert d’Houssem Aouar. Le champion d’Italie en titre était prêt à lâcher 50 ME dans l’opération, un montant jugé correct par les décideurs lyonnais. Surtout, le club rhodanien s’était entendu avec la Juventus Turin pour récupérer Federico Bernadeschi sous la forme d’un prêt.

Le deal était donc particulièrement intéressant pour l’Olympique Lyonnais, quand on connaît les qualités de l’ailier droit de la Juventus Turin. Tout était bouclé entre Houssem Aouar et la Vieille Dame, mais le transfert a finalement capoté le jour où Federico Bernadeschi a fait savoir à ses dirigeants de la Juventus Turin qu’il était absolument hors de question pour lui de quitter le champion d’Italie en titre pour rejoindre un club de Ligue 1 ne disputant pas la Ligue des Champions. Dès lors, la Juventus Turin a tenté de rattraper le coup en proposant un transfert sec à l’OL pour Houssem Aouar. Mais les dirigeant lyonnais réclamaient plus d’argent afin de compenser le fait que Federico Bernadeschi ne fasse pas le chemin inverse. Les discussions se sont enlisées et au final, le néo-international français, titulaire avec les Bleus face à l’Ukraine au Stade de France mercredi soir, n’a pas fait ses valises et restera une dernière saison à l’Olympique Lyonnais. Un moindre mal pour lui, à un moins d’un an de l’Euro 2021…