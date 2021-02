OL : Aouar à Barcelone, un deal dans 6 mois ?

Dans : OL.

L’été dernier, Houssem Aouar était tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre la Juventus Turin.

Un accord avait été trouvé entre les dirigeants lyonnais et ceux de la Juventus Turin avec un transfert à hauteur de 50 ME en plus du prêt de Federico Bernadeschi. L’opération ne s’était toutefois pas conclue en raison du refus de l’international italien de rejoindre l’OL. Sauf grande surprise, la Juve tentera de nouveau de recruter Houssem Aouar cet été. Mais de toute évidence, les Bianconeri ne seront pas seuls sur le dossier du joueur formé dans la capitale des Gaules, régulièrement observé par le Real Madrid ou encore Manchester City. A en croire les informations obtenues par Fichajes.net, un autre cador européen pourrait s’inviter dans la danse à la surprise générale.

Cet invité surprise n’est autre que le FC Barcelone. Il faut dire que le profil du Lyonnais convient parfaitement à l’ADN du club catalan, qui a toujours fait la part belle aux joueurs techniques au milieu de terrain. L’information est toutefois à prendre avec des pincettes, dans la mesure où de nombreuses incertitudes planent sur l’avenir du Barça. Premièrement, l’identité du futur président est encore inconnue, les élections présidentielles ayant été reportées de janvier à mars. De plus, le vice-champion d’Espagne en titre est endetté comme jamais. Avant de pouvoir rêver de la signature d’Houssem Aouar, le FC Barcelone sera donc dans l’obligation de vendre des joueurs bankables tels que Philippe Coutinho, Antoine Griezmann ou encore Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé. Quoi qu’il en soit, cela fait toujours un prétendant de plus pour Houssem Aouar, ce qui est susceptible de permettre à Lyon de faire grimper les enchères.