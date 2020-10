OL : Aouar à Arsenal, verdict lundi à minuit ?

Dans : OL.

A la recherche d’un milieu de terrain offensif pour conclure son mercato, Arsenal a fait d’Houssem Aouar sa grande priorité de l’été.

Il ne reste plus que trois jours aux Gunners pour boucler la venue du meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais. La semaine dernière, Arsenal a formulé une offre avoisinant 35 ME pour s’attacher les services d’Houssem Aouar, une proposition rejetée par Jean-Michel Aulas. Et pour cause, le patron de l’OL réclame entre 40 et 50 ME pour son vice-capitaine, également ciblé par la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. L’équation est difficile à résoudre pour Arsenal, qui doit composer, comme tous les grands clubs européens, avec la crise financière.

Arsenal doit vendre, le timing sera serré

C’est ainsi que selon les informations obtenues par l’Evening Standard, les Gunners souhaitent vendre deux joueurs dans les prochaines heures afin d’être en mesure de formuler une proposition plus élevée à l’Olympique Lyonnais. L’identité des deux joueurs potentiellement sacrifiés a d’ores et déjà filtré puisqu’il s’agirait de Lucas Torreira et de Sead Kolasinac. L’international uruguayen figure dans le viseur de l’Atlético de Madrid, qui pourrait le recruter en cas de départ de Tomas Partey d’ici la fin du mercato. De son côté, Sead Kolasinac est apprécié en Bundesliga, où le Bayer Leverkusen doit concrètement se manifester dans les heures à venir. Reste maintenant à voir si ces deux départs seront bouclés à temps pour Arsenal, qui espère toujours faire d’Houssem Aouar la recrue phare de son mercato d’ici dimanche soir. Assurément, le timing sera serré pour les Gunners, qui croient cependant en leurs chances de rafler la mise afin de pouvoir compter sur le talent du joueur formé à l’Olympique Lyonnais cette saison…