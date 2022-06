OL : Anthony Lopes jusqu'en 2025, Lyon persiste et signe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais mise désormais sur son ADN, et s'il y a bien un joueur qui représente bien l'OL, c'est Anthony Lopes. Justement le club travaille à sa prolongation de contrat.

Membre des Bad Gones lors de ses jeunes années, Anthony Lopes a quitté les tribunes lyonnaises lorsqu’il a fallu s’installer dans les buts de son club de cœur. Depuis, le gardien de but s’est imposé dans les cages rhodaniennes, et si parfois il y a quelques coups de chaud concernant son contrat avec l’Olympique Lyonnais, le portier international portugais est bien parti pour faire toute sa carrière sous le maillot de l’OL. Agé de 31 ans, Anthony Lopes est l’une des rares satisfactions de cette saison globalement ratée par l’équipe de Peter Bosz, et ce n’était pas évident, car lors de l’exercice précédent, il s’était clairement pris les pieds dans le tapis. Jouant un peu trop les gardiens durs, Lopes s’était perdu, mais le retour de Rémy Vercoutre au poste d’entraîneur des portiers lyonnais, a permis de ramener le calme, d’autant plus que Lyon n’avait finalement pas réussi à faire venir André Onana que Peter Bosz souhaitait lui mettre dans les jambes.

Lopes jusqu'en 2025 et Riou en doublure à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Damien LG (@damienlgphoto)

Conscient que l’entraîneur néerlandais avait des doutes sur ses qualités, Anthony Lopes les a effacés et a convaincu Peter Bosz, au point même que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont négocié avec les agents de ce dernier afin qu’il prolonge son contrat. Pour l’instant, le natif de Givors est lié jusqu’en 2023 avec l’Olympique Lyonnais, mais selon L’Equipe un accord est imminent pour une prolongation de deux saisons supplémentaires. Hugo Guillemet affirme qu’après la prolongation d’Anthony Lopes, les dirigeants de l’OL pourraient accepter de céder Julian Pollersbeck lors du prochain mercato. Et si c’est le cas, alors le portier allemand sera remplacé par Rémy Riou comme doublure de Lopes. Laissé libre par Caen, le gardien de 34 ans pourrait ainsi retrouver Johann Lepenant, qui lui s’apprête à quitter le club normand pour rejoindre Lyon.