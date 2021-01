OL : Anthony Lopes est trop violent, Rami exige des sanctions

Dans : OL.

Régulièrement critiqué pour ses sorties jugées comme dangereuses, Anthony Lopes a encore fait parler de lui dimanche à l’occasion du match entre l’OL et Metz.

Après vingt minutes de jeu, le Portugais s’est rendu coupable d’une sortie maladroite et musclée sur l’attaquant du FC Metz, Vagner Dias. L’ancien buteur de Saint-Etienne et de Nancy est resté de longues secondes au sol avant de se relever et de se remettre totalement de la charge virulente d’Anthony Lopes, laquelle n’a toutefois pas été sanctionnée d’une faute par l’arbitre de la rencontre, Stéphanie Frappart. Le geste du gardien de Lyon était pourtant extrêmement dangereux aux yeux d’Adil Rami, ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Lille, désormais consultant pour RMC, qui a donné son avis sans langue de bois au sujet de cette action houleuse via son compte Instagram.

« C’est fou !? Sur les corners, les gardiens sont ultra super protégés, tu farts ils s’écroulent… par contre à l’inverse y a walou !!? Attendons qu’Anthony Lopes crève un joueur pour sévir sur son cas ? Anthony, tu peux en défoncer un mais pas 15… Bon ok, tu peux en défoncer peut-être 2 mais pas 15 ! Il n’empêche que je trouve ce gardien très bon mais la c’est trop dangereux pour ne pas le mentionner » a posté Adil Rami, qui réclame tout simplement des sanctions à l’encontre d’un Anthony Lopes trop souvent jugé comme un gardien dangereux pour ses adversaires. Tout le monde se rappelle notamment sa sortie explosive à l’encontre de Kylian Mbappé lors d’un choc entre l’OL et le PSG au Groupama Stadium ou encore de sa sortie les genoux en avant dans le dos de Romain Thomas contre Angers en début de saison. Bien évidemment tandis que les critiques tombent sur Anthony Lopes, l'Olympique Lyonnais rappelle que le portier international portugais ne fait que son travail, et plutôt bien.