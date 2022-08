OL : Anthony Lopes agresseur, il réclame une « sanction forte »

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais devra se passer de son gardien de but titulaire au moins pour le prochain match de Ligue 1. Expulsé contre Ajaccio, Anthony Lopes est encore au coeur d'une polémique.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour connaître le sujet de la première polémique de la saison de Ligue 1. Même s’il s’est, à priori, excusé devant ses coéquipiers lyonnais, Anthony Lopes a encore une fois été expulsé après une sortie kamikaze lors du match contre Ajaccio. Même si le gardien de but de l’OL a compris qu’il avait commis l’irréparable, et n’a pas contesté cette sanction contrairement à ce qu’il faisait dans le passé, il se retrouve encore une fois au coeur des critiques, alors même que la saison passée il avait fait de gros progrès dans ce secteur. Reste désormais savoir ce que la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va décider suite à ce carton rouge, mais pour Ludovic Obraniak, il est clair qu’Anthony Lopes doit prendre une lourde sanction afin de comprendre définitivement qu’il ne fallait plus faire n’importe quoi. Et l’ancien joueur s’est lâché sur celui qui dans sa carrière n'a eu que deux cartons rouges, en comptant celui de vendredi soir au Groupama Stadium.

Sanction exemplaire contre Anthony Lopes ?

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Ludovic Obraniak a réclamé des autorités sportives qu’elles soient sans pitié avec le gardien de but de l’Olympique Lyonnais. « Les faits sont là, et Lopes est multirécidiviste, il faut faire attention à ce qu’il fait. Sa sortie, cela devient gênant et dangereux, cela rappelle de mauvais souvenirs (…) A chaque fois, c’est noté, c’est sanctionné, mais cela reste. À un moment donné, il faut prendre des décisions fortes en ce qui concerne les sorties d’Anthony Lopes afin qu’il en prenne conscience. Cela a été 2 ou 3 matches la dernière fois, il faut sanctionner plus fort. Certes il peut avoir de l’engagement dans son jeu, et on peut le comprendre, mais aucun autre gardien ne fait ça et il met en danger l’intégrité des attaquants adverses. C’est la fois de trop et pour cela, il mérite d’être sanctionné lourdement pour qu’il puisse enfin prendre conscient de la gravité de son comportement », a expliqué l’ancien joueur de Lille et de Bordeaux au sujet de l'expérimenté gardien de but de l'OL qui connaîtra la semaine prochaine le prix à payer pour son expulsion.