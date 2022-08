L1 : L'OL assure l'essentiel face à Ajaccio

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 1ère journée

Groupama Stadium

OL-Ajaccio 2-1

Buts : Tetê (12e), Lacazette (22e sur pen.) pour l’OL ; Mangani (31e sur pen.) pour Ajaccio

Expulsion : Lopes (29e) pour l’OL ; Hamouma (45e+5) pour Ajaccio

L'OL a battu Ajaccio 2-1 pour bien lancer sa saison. Avec un visage fringant à onze puis inquiétant à dix, l'OL a encore du boulot mais l'essentiel est sauf.

L'OL nouveau visage était prêt à montrer tout son potentiel. Les Lyonnais partaient tambour battant et mettaient une forte pression sur le but corse. Ils ne tardaient pas à trouver la faille. Sur une superbe action collective, Lepenant trouvait Lacazette qui remisait dans la course de Tetê. Le Brésilien ajustait parfaitement Leroy pour marquer le premier but de la saison de L1. Derrière, l'OL enfoncait le clou de suite. Tetê était percuté un peu trop haut dans la surface par Alphonse. Lacazette se chargeait du penalty pour son 101e but en Ligue 1. L'OL était intouchable mais cela ne durait pas.

En effet, Anthony Lopes se distinguait par une sortie kamikaze sur l'attaquant ajaccien El-Idrissy, sur une action anodine. M.Bastien désignait le point de penalty et excluait le Portugais. Mangani réduisait le score en battant Riou, entré à la place d'Aouar. L'OL n'était plus aussi fringant ensuite et accusait le coup de la sentence. Moins tranchants offensivement, les Lyonnais étaient mis en danger par les Corses et notamment Nouri. Toutefois, avant la pause, Ajaccio était aussi réduit à dix après l'expulsion d'Hamouma pour une intervention en retard sur Paqueta. La seconde mi-temps était gérée tant bien que mal par les Gones, lesquels loupaient des balles de 3-1 avec Barcola ou encore Cherki. Pas la prestation parfaite mais, cette victoire, l'OL ne va pas cracher dessus.