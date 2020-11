OL : Ansu Fati blessé, Barcelone accélère sur Depay !

Dans : OL.

Discret face à Saint-Etienne dimanche soir (2-1), Memphis Depay n’en reste pas moins concerné par les matchs de l’Olympique Lyonnais.

Irréprochable dans son état d’esprit lors du derby au Groupama Stadium, le capitaine de l’OL n’est pas certain pour autant d’effectuer l’intégralité de la saison en Ligue 1. Et pour cause, un transfert au FC Barcelone continue de trotter dans la tête de Memphis Depay… à raison. Car le vice-champion d’Espagne en titre souhaite toujours le recruter dans l’optique du mercato hivernal, à en croire les informations d’Onda Cero. Le média espagnol va plus loin puisque dès dimanche soir et le coup de sifflet final du match entre l’Olympique Lyonnais et Saint-Etienne, le nom de l’attaquant néerlandais était sur toutes les lèvres à Barcelone.

Koeman en a fait sa priorité absolue

Il faut dire que le média a tout simplement annoncé sans même employer le conditionnel que Memphis Depay allait signer au FC Barcelone en janvier. Aucun détail financier n’a filtré, mais il ne fait aucun doute pour les journalistes d’Onda Cero que Memphis Depay posera ses valises au Camp Nou à Noël afin de compenser numériquement la blessure d’Ansu Fati, victime d’une rupture du ménisque et qui sera au minimum absent pour les deux prochains mois de compétition. En ce qui concerne l’Olympique Lyonnais, rappelons que l’ex-attaquant de Manchester United ne compte plus que sept mois de contrat. Et pour l’heure, on ne sait pas véritablement quelles sont les exigences de Jean-Michel Aulas pour le transfert de son attaquant, recruté près de 20 ME il y a trois ans, et qui a inscrit 59 buts sous les couleurs lyonnaises pour le moment.