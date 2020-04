OL : Entre Lyon et Kalulu, ça sent le déconfinement compliqué

Dans : OL.

En discussions avec Pierre Kalulu pour la signature d’un premier contrat professionnel, l’Olympique Lyonnais rencontre certains obstacles dont le Bayern Munich fait partie.

Plus que jamais, le marché des tout jeunes joueurs est à la mode. Sans parler du contexte sanitaire et de ses conséquences financières, les clubs européens n’hésitent plus à chiper les jeunes talents des concurrents. Surtout si le joueur ciblé n’a pas encore eu le temps de passer professionnel. C’est notamment la situation de Pierre Kalulu dont on parle beaucoup à l’Olympique Lyonnais et ailleurs. Et pour cause, le latéral droit de 19 ans a totalement séduit le directeur sportif Juninho. Le club rhodanien lui a donc transmis une première offre, avec la possibilité de le prêter à l’un de ses courtisans de Ligue 2 la saison prochaine.

Une proposition apparemment insuffisante pour l’international U20 français qui, selon les informations de RMC, fait l’objet d’autres approches à l’étranger. En effet, Pierre Kalulu, dont les discussions avec son club formateur n’avancent pas, aurait reçu des offres concrètes de la part du Milan AC et du FC Séville. Et plus récemment, c’est le Bayern Munich qui se serait manifesté. Mais dans un premier temps, le champion d’Allemagne souhaitait l’intégrer à son équipe réserve, d’où le refus du joueur. Les Bavarois envisagent donc de revenir à la charge pour le latéral de l’OL, qui ne se contentera pas des 480 000 euros d’indemnité de formation en cas d’échec des discussions…