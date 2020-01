OL : Accord total, Toko-Ekambi première recrue du mercato !

Dans : OL.

A la recherche d’un joueur offensif et d’un milieu défensif au mercato, l’Olympique Lyonnais tient enfin son premier renfort du mois de janvier.

Et sans surprise, il s’agit de Karl Toko-Ekambi. En France depuis ce week-end, l’attaquant de Villarreal souhaitait absolument rejoindre l’Olympique Lyonnais au mercato. Il a enfin obtenu gain de cause. Ce lundi en début de soirée, le club rhodanien s’est mis d’accord avec Villarreal, selon les informations obtenues par RMC. Il ne s’agit pas d’un transfert sec, comme le souhaitait initialement les dirigeants espagnols, mais d’un prêt avec option d’achat.

En revanche, le média ne précise pas si cette option d’achat sera obligatoire en fin de saison, et quelle sera le montant de celle-ci. En milieu de journée, nos confrères espagnols de Super Deporte évoquaient un prix avoisinant 20 ME. Après des tensions au début des négociations, les deux parties ont donc réussi à s’entendre. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais ne souhaitait, pas dépenser plus de 12 ME dans ce dossier, quand Villarreal exigeait de manière inflexible la somme de 25 ME il y a quelques jours. Finalement, tout le monde a fait un effort, la poire a été coupée en deux et l’Olympique Lyonnais tient son premier renfort du mercato hivernal. L'officialisation du deal est imminente puisque Karl Toko-Ekambi a d'ores et déjà passé avec succès sa visite médicale. Une bonne nouvelle pour l'OL, confronté aux blessures de Depay et de Reine-Adelaïde depuis fin 2019.