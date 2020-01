OL : Guimaraes ou un joueur mystère, Aulas parle mercato !

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais, qui a obtenu lundi soir le prêt avec option d’achat de Karl Toko-Ekambi, ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin durant le mercato hivernal.

7e de Ligue 1 et toujours qualifié dans toutes les compétitions, l’OL souhaite encore recruter un ou deux joueurs, selon les mots prononcés par Jean-Michel Aulas après la victoire lyonnaise aux tirs au but face à Lille mardi soir. Si la piste Bruno Guimaraes se confirme, il semblerait que l’Olympique Lyonnais soit également très intéressé par le profil d’un joueur évoluant… en Angleterre. Reste à savoir de quel joueur parle Jean-Michel Aulas, peu de joueurs de Premier League ayant été associés à Lyon ces dernières semaines. Et bien évidemment on pense à Jean Michaël Seri, prêté par Fulham à Galatasaray.

« Bruno Guimaraes à Lyon ? Tant que ce n’est pas signé, il faut avoir plusieurs pistes qui permettent d’avoir une alternative. Il y en a une en Angleterre et une, effectivement, au Brésil. Même s’il est aujourd’hui en Colombie avec la sélection. Ce sont deux joueurs qu’on chasse. On ne prendra que l’un des deux. Ce sont d’excellents joueurs. On ne peut pas en parler tant ce que n’est pas conclu » a indiqué Jean-Michel Aulas avant de s’exprimer plus généralement sur l’ensemble du mercato lyonnais. « On ne peut pas se permettre, à Lyon, d’être en-dessous de notre niveau. On va tout faire pour compenser les blessures que nous avons subies. Comme vous le voyez, ni Vincent (Ponsot), ni Florian (Maurice) ne sont avec nous ce soir donc ça veut dire qu’ils travaillent. Ce n’est pas facile. L’équipe a déjà un bon niveau donc il faut obtenir des joueurs qui soient d’un niveau encore supérieur ». La fin du mercato promet donc d’être très animée du côté de l’Olympique Lyonnais…