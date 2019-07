OL : Accord contractuel entre Lyon et Joachim Andersen !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En milieu de semaine dernière, l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec la Sampdoria de Gênes pour le transfert de Joachim Andersen, moyennant 30 ME bonus compris. Mais depuis plusieurs jours, les supporters rhodaniens attendent la concrétisation des discussions entre l’OL et les représentants du joueur. Ce mardi, il semblerait que les choses se soient concrètement accélérées puisque Bilel Ghazi, spécialiste du mercato pour le journal L’Equipe, indique qu’un accord de principe a été trouvé entre Joachim Andersen et l’OL.

« L’OL a trouvé un accord contractuel de principe avec Joachim Andersen. Quelques détails restent encore à régler. Le défenseur central danois de la Sampdoria pourrait ensuite débarquer à Lyon jeudi ou vendredi pour y passer sa visite médicale préalable à sa signature » indique le journaliste, pour qui la signature de l’international danois de 23 ans dans la capitale des Gaules ne fait désormais plus aucun doute. Ce dernier sera en concurrence avec Fernando Marçal, Jason Denayer et Marcelo pour occuper une place en défense centrale. Mais sans aucun doute, c’est dans la peau d’un titulaire en puissance qu’il est recruté par Juninho et Jean-Michel Aulas.