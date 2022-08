OL : Accord Aouar-Nottingham Forest, il manque un détail

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Annoncé depuis plusieurs semaines au Betis Séville, Houssem Aouar devrait finalement découvrir la Premier League. Le milieu de terrain de l'OL a déjà négocié un accord avec un club légendaire du foot anglais.

Promu cette saison en Premier League, avec un énorme chèque de bonus lié à cette promotion, le club de Nottingham Forest revient au plus haut niveau après une longue éclipse. Mais la formation anglaise est une des équipes légendaires de ce pays, puisque Forest a déjà gagné deux fois la Coupe d’Europe des clubs champions et une Super Coupe d’Europe, soit plus que la totalité des clubs français. C’est donc une équipe prestigieuse que Houssem Aouar pourrait rejoindre d’ici le 31 août minuit. En effet, selon RMC, à un an de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, et poussé par la sortie par Jean-Michel Aulas et Peter Bosz, le milieu de terrain a trouvé un accord pour un éventuel futur contrat avec les dirigeants de Nottingham Forest. Il reste aux clubs à s’entendre sur le montant du transfert, et pour l’instant ce n’est pas le cas.

Aouar bientôt à Nottingham Forest, l'OL va dire oui

En effet, l’Olympique Lyonnais a déjà refusé les deux premières propositions du club de Premier League, désormais propriété d’Evangelos Marinakis, richissime homme d’affaires grec qui est également patron de l’Olympiakos. Jean-Michel Aulas est bien conscient qu’à un an de la fin de son contrat, il ne peut plus envisager de vendre Houssem Aouar pour 40 ou 50 millions d’euros comme c’était le cas les saisons précédentes, mais il souhaite en obtenir plus que ce que Forest a proposé. Le média français affirme que les dirigeants de l’équipe anglaise s’apprêtent à revenir à la charge et qu’un chèque autour de 15 millions d’euros pourrait permettre un transfert du joueur de 24 ans. Né et formé à Lyon, Houssem Aouar s’apprête à découvrir le plus grand championnat de football de la planète.