OL ‍: 80ME pour Fofana, Lyon sauvé par un géant

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a besoin de vendre des joueurs afin de se présenter sereinement devant la DNCG le 24 juin prochain. Mais la vente de Malick Fofana pourrait apporter une énorme bouffée d'oxygène à John Textor.

Cela est un crève-cœur pour les supporters lyonnais, mais ces derniers doivent accepter le fait que le propriétaire de l'Olympique Lyonnais doit céder ses meilleurs joueurs afin d'assurer que son club soit en Ligue 1 la saison prochaine. Si les regards sont actuellement tournés vers Manchester City où Rayan Cherki pourrait signer contre 40 millions d'euros, Le Progrès affirme que Liverpool pourrait tout dynamiter non pas pour le milieu offensif français, mais pour Malick Fofana. Arrivé en janvier 2024 de La Gantoise pour 24,5 millions d'euros, l'attaquant belge de 20 ans suscite un énorme intérêt en Europe et notamment chez les Reds. Au point même que le quotidien régional lyonnais affirme que les dirigeants du champion d'Angleterre sont prêts à faire une offre totalement folle pour recruter Malick Fofana.

Fofana pour 80ME à Liverpool

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Malick Fofana 🎭 (@malick_fofana7)

Liverpool aurait en effet fait de l'international belge sa priorité numéro 1 afin de remplacer Luis Diaz si ce dernier finit par rejoindre le FC Barcelone, comme cela semble être la tendance ces derniers jours. Et pour convaincre John Textor de lâcher son jeune prodige offensif, les Reds pourraient lâcher 80 millions dans ce cas précis. Une offre qui serait forcément impossible de refuser pour le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais, lequel serait en mesure de régler une partie de ses problèmes avec la seule cession de Malick Fofana. Reste que Liverpool connaît la situation de l'OL, et le club anglais peut décider de prendre son temps afin de faire baisser le prix vers le bas. Mais, avec un mercato en deux parties (du 1er au 10 juin, puis du 16 juin au 1er septembre) en raison du Mondial des clubs, on devrait en savoir plus très rapidement concernant l'avenir lyonnais de Fofana.