OL : 8 millions d'euros, Aulas s'étouffe avec cette piste belge

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Avec la mise à l’écart de Marcelo, l’Olympique Lyonnais recherche désormais un nouveau défenseur central sur le mercato estival. Direction la Belgique ?

Le club rhodanien est en pleine reconstruction. Alors que le début de saison a permis d'accélérer la mise en place de la révolution culturelle voulue par Juninho et Peter Bosz, l’OL travaille dans l’urgence. Déjà parce que Lyon n’a pris qu’un seul point en deux journées de L1 avant d’affronter Clermont, l’un des leaders surprises, dans un Groupama Stadium qui pourrait être frondeur. Mais aussi parce que la fin du mercato approche, et que Lyon ne voit toujours pas le bout du tunnel.

Si les Gones ont quand même réussi à faire venir Emerson cette semaine pour renforcer le poste de latéral gauche, Lyon est désormais en position d’attente sur les autres dossiers. Faute d’argent, la formation lyonnaise ne peut finaliser ses deals, comme avec Xherdan Shaqiri (Liverpool). Malgré tout, cela n’empêche pas les dirigeants de plancher sur d’autres dossiers, et notamment en défense.

Lyon cible Arthur Theate

Alors que le retour de Damien Da Silva, l’une des trois recrues du mercato, fait plaisir à Bosz, l’OL reste quand même à flux tendu en charnière centrale. Surtout que Marcelo va bientôt faire ses valises et que Sinaly Diomandé est poussé vers la sortie. Par conséquent, Lyon n’a plus que l’ancien Rennais, Jason Denayer et le jeune Castello Lukeba pour assurer ses arrières. Un groupe assez restreint pour un club qui va jouer à fond la L1, l’Europa League et la Coupe de France. C’est donc pour cette raison que les Gones cherchent actuellement un nouveau défenseur central. Et selon les informations de Walfoot, Arthur Theate figure dans le viseur de Lyon.

Répondant parfaitement au profil demandé par Bosz, à savoir un gaucher capable d’évoluer dans une défense à deux ou à trois, le défenseur d’Ostende pourrait se laisser tenter par un départ en L1. Un temps annoncé à Cologne puis à Bologne, le joueur de 21 ans a finalement débuté la saison en Jupiler Pro League. Ce vendredi, il est même sur la pelouse du Standard pour le choc de la journée. Une dernière avant de partir chez les Gones ? Probablement pas, puisque le club belge réclame un transfert sec d’au moins 8 millions d’euros. Et là encore, l’OL n’aura pas les moyens de s’aligner financièrement… Autant dire que la situation commence à être tendue à Lyon.