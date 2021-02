OL : 8.000 spectateurs à Lyon, Aulas valide le test

Dans : OL.

A l’instar du monde de la culture, celui du sport s’active pour amorcer le retour des spectateurs dans les stades avant l’été.

L’enjeu est capital, notamment pour le football professionnel, afin d’augmenter de nouveau les revenus des clubs. Comme souvent, Jean-Michel Aulas se démène pour faire avancer la situation. Ce week-end, le président de l’Olympique Lyonnais participait à une réunion avec la ministre des Sports Roxana Maracineanu et des représentants des clubs lyonnais de l’Asvel (basket) et du LOU (rugby) pour parler de la pandémie de Covid-19 et se préparer à un retour des spectateurs dans les enceintes sportives. Au micro de France Info, le patron de l’OL a évoqué son plan de bataille avec des matchs test qui pourraient regrouper jusqu’à 8.000 spectateurs.

« Nous allons proposer des expérimentations avec entre 4 000 et 8 000 spectateurs dans le Groupama Stadium, qui lui-même a une capacité de 60 000 » a fait savoir Jean-Michel Aulas. Ces tests seraient effectués durant les matchs de l’équipe féminine de l’OL en D1 et en Ligue des Champions. « Ils permettront de fournir, d'ici fin mars, un certain nombre de données statistiques. Plusieurs modèles seraient utilisés avec des échantillons de personnes, soit qui ont été testées, d'autres pas testées. Certaines regroupées dans une partie des tribunes, les autres dissociées totalement. Ensuite, c’est une analyse scientifique, qui permettra d'élaborer les bases d'un protocole pour la reprise et le retour des spectateurs dans les stades et dans les salles. Si, dans le courant du mois d'avril, on a un certain nombre de données précises, on pourra à ce moment-là proposer un certain nombre de ‘process’ pour reprendre progressivement l'accès au stade » a fait savoir Jean-Michel Aulas. En espérant que tout se passe comme sur des roulettes pour rapidement revoir du public dans les stades.