OL : Lyon propose un test anti-Covid grandeur nature

Dans : OL.

Dans les prochaines semaines, Marseille et Paris vont accueillir des concerts tests afin d’envisager une reprise des activités culturelles malgré la pandémie de Covid-19. Lyon se propose de faire un test similaire avec les supporters de football.

Pour l’heure, le retour des supporters dans les enceintes sportives n’est pas encore envisagé. Mais du côté des clubs de Ligue 1, on s’active afin de ne plus avoir à subir les huis clos encore longtemps. C’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais, qui a proposé de mettre son Groupama Stadium à disposition afin d’être retenu comme site pilote pour tester le retour du public dans les stades, selon les informations obtenues par Le Progrès. Une idée qui s'inspire de ce que va faire le ministère de la Culture avec les concerts, et qui ressemble à ce qu'avait fait l'Espagne ces derniers mois.

« Nous sommes en contact pour être pilote de test de retour de public au stade » a expliqué Thierry Sauvage, le directeur général d'OL Groupe, au quotidien régional « Nous travaillons à un retour optimisé du public avec les autorités administratives. Nous sommes prêts à investir dans des méthodes de recherche pour faciliter ce retour du public. Nous voulons revenir à la normalité le plus vite possible. Nous sommes dans la même démarche pro-active que ces tests de concerts » explique-t-il, convaincu que l’Olympique Lyonnais, propriétaire de son stade, a un rôle à jouer dans ce combat. Reste maintenant à voir si les autorités sanitaires permettront de tester le retour des supporters dans les stades, étape indispensable pour envisager un retour total à la normale. Quoi qu’il en soit, l’ensemble des observateurs du football français saluera cette initiative de l’Olympique Lyonnais, pour qui cette situation de huis clos a assez duré, l'effet financier de cette situation étant très violent. L'OL attend désormais une réponse des autorités que l'on sait très prudents lorsqu'il s'agit de décisions sanitaires.