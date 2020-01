OL : 7ME pour Kadewere, l'offre de Lyon refusée !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais s'intéresse bien à Tino Kadewere, le meilleur buteur de Ligue 2. Mais Le Havre a refusé la première offre du club de Jean-Michel Aulas.

Depuis quelques jours, des rumeurs font de Ttino Kadewere, la machine à buts du Havre, l’une des pistes les plus chaudes de l’OL lors de ce mercato d’hiver. Mais si la semaine passée les dirigeants normands affirmaient n’avoir eu que des offres du Qatar, la donne a visiblement changé concernant celui qui a déjà marqué 18 buts en Ligue 2 cette saison, dont le dernier le week-end passé lors de la victoire du HAC à Niort. Car ce mercredi, L’Equipe explique que faute d’avoir réussi à faire signer Karl Toko-Ekambi et Hee-Chan Hwang lors de cette première partie de mercato d’hiver, Jean-Michel Aulas et Juninho se sont tournés vers le club doyen et son buteur vedette.

Le Havre fait patienter Lyon et rêve de 18ME

Une première offre a été transmise par le club rhodanien pour Tino Kadewere, mais les 7ME plus des bonus proposés par l’Olympique Lyonnais n’ont pas convaincu Le Havre. Résultat, le HAC a répondu négativement à l’OL, étant persuadé que l’attaquant de 24 ans vaut beaucoup plus que cela surtout si des clubs de Premier League rentrent dans la danse. On évoquait récemment l’intérêt de Newcastle, Southampton et Bournemouth, sans toutefois que cela se concrétise, ce qui est évidemment un atout pour Lyon. Pour rappel, Le Havre attendait 18ME pour Tino Kadewere, même si le deal pourrait se faire autour de 11-12ME.