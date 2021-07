OL : 7 ME pour Thiago Mendes, la blague envoyée à Lyon

Dans : OL.

Le dossier avance très lentement, mais Flamengo reste intéressé par Thiago Mendes, le milieu de terrain de l’OL.

Avec des joueurs tels que Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Jean Lucas, Lucas Paqueta ou encore Houssem Aouar, l’entraîneur lyonnais Peter Bosz dispose de nombreuses solutions au milieu de terrain. Avec un tel effectif, Thiago Mendes pourrait être vendu dans les semaines à venir. Comme indiqué à de nombreuses reprises par la presse brésilienne, Flamengo est intéressé par le milieu défensif de Lyon. A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Gerson à l’OM, le club brésilien aime Thiago Mendes, et l’intérêt est réciproque. Mais selon les informations obtenues par UOL Esporte, on est extrêmement loin d’un accord entre Lyon et Flamengo.

Il faut dire que l’écart entre l’offre et la demande est gigantesque. Le média brésilien croit savoir que Flamengo aimerait recruter Thiago Mendes sous la forme d’un prêt gratuit avec une option d’achat estimée à 7 ME au maximum. Une offre ridicule pour Juninho et Jean-Michel Aulas, qui n’ont pas hésité à investir 25 ME il y a deux ans pour recruter le milieu défensif en provenance de Lille. De toute évidence, Lyon ne rentrera pas dans ses frais et ne s’attend pas à vendre Thiago Mendes à une somme équivalente au prix d’achat. En revanche, les Gones n’ont aucunement l’intention de brader leur joueur, qui sort d’une saison plus que correcte sous les ordres de Rudi Garcia. Selon les dernières informations récoltées à ce sujet, Lyon attend au minimum 15 ME pour le transfert de Thiago Mendes au mercato. UOL Esporte confirme par ailleurs que la formule d’un prêt avec option d’achat ne séduit par Lyon, qui attend plutôt un transfert sec et définitif en cas de départ de Thiago Mendes lors de ce mercato estival.